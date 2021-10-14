У Каліфорнії пожежа наблизилася до ранчо Рональда Рейгана
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Каліфорнійські пожежники борються з вогнем, який наблизився до ранчо колишнього президента США Рональда Рейгана. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters та AP.
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У Каліфорнії 1500 пожежників ліквідують пожежу "Алісан" поблизу Ранчо-дель-Сьело, яке належало експрезиденту США Рональду Рейгану та його дружині Ненсі.
Зазначають, що на своєму ранчо Рейган приймав колишнього президента СРСР Михайла Горбачова та британську королеву Єлизавету II.
Додамо
Пожежа почалася 11 жовтня на півдні Каліфорнії за 32 км від Санта-Барбари. У вівторок через сильний вітер вона посилилася, що призвело до перекриття головної автомагістралі та лінії приміських потягів.
Вогонь вже охопив 62 квадратних кілометри території. Локалізовано лише 5% пожежі.
Про загиблих та поранених не повідомляють. Так само немає інформації про можливі причини виникнення пожежі.
Нагадаємо
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