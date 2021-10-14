В Калифорнии пожар приблизился к ранчо Рональда Рейгана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Калифорнийские пожарные борются с огнем, который приблизился к ранчо бывшего президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и AP.
Детали
В Калифорнии 1500 пожарных ликвидируют пожар "Алисан" вблизи Ранчо-дель-Сьело, которое принадлежало экс-президенту США Рональду Рейгану и его жене Нэнси.
Отмечают, что на своем ранчо Рейган принимал бывшего президента СССР Михаила Горбачева и британскую королеву Елизавету II.
Добавим
Пожар начался 11 октября на юге Калифорнии в 32 км от Санта-Барбары. Во вторник из-за сильного ветра он усилился, что привело к перекрытию главной автомагистрали и линии пригородных поездов.
Огонь уже охватил 62 квадратных километра территории. Локализовано лишь 5% пожара.
О погибших и раненых не сообщается. Так же нет информации о возможных причинах возникновения пожара.
Напомним
Этим летом штат Калифорния всколыхнул пожар, получивший название "Дикси". На севере штата полиция разыскивала 8 без вести пропавших людей.
Национальный парк Долины смерти в Калифорнии зафиксировал максимум в 54 градуса по Цельсию. Это самый высокий показатель, который зарегистрировали там с июля 1913 года.
В Национальном калифорнийском парке "Секвойя" самое большое дерево в мире укутали огнестойким алюминиевым "одеялом", чтобы его не уничтожил пожар.