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В Калифорнии пожар приблизился к ранчо Рональда Рейгана

В Калифорнии пожар приблизился к ранчо Рональда Рейгана

Киев  •  УНН

 • 19184 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Калифорнийские пожарные борются с огнем, который приблизился к ранчо бывшего президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и AP.

Детали

В Калифорнии 1500 пожарных ликвидируют пожар "Алисан" вблизи Ранчо-дель-Сьело, которое принадлежало экс-президенту США Рональду Рейгану и его жене Нэнси.

Отмечают, что на своем ранчо Рейган принимал бывшего президента СССР Михаила Горбачева и британскую королеву Елизавету II.

Добавим

Пожар начался 11 октября на юге Калифорнии в 32 км от Санта-Барбары. Во вторник из-за сильного ветра он усилился, что привело к перекрытию главной автомагистрали и линии пригородных поездов.

Огонь уже охватил 62 квадратных километра территории. Локализовано лишь 5% пожара.

О погибших и раненых не сообщается. Так же нет информации о возможных причинах возникновения пожара.

Напомним

Этим летом штат Калифорния всколыхнул пожар, получивший название "Дикси". На севере штата полиция разыскивала 8 без вести пропавших людей.

Национальный парк Долины смерти в Калифорнии зафиксировал максимум в 54 градуса по Цельсию. Это самый высокий показатель, который зарегистрировали там с июля 1913 года.

В Национальном калифорнийском парке "Секвойя" самое большое дерево в мире укутали огнестойким алюминиевым "одеялом", чтобы его не уничтожил пожар.

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