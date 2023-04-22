Попри зниження цін, у Каліфорнії падає частка ринку Tesla
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В першому кварталі року ринкова частка Tesla на її основному ринку в Каліфорнії впала, навіть, попри зниження цін. Це пов'язують зі зростанням конкуренції, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
З січня по березень цього року Tesla Inc контролювала 59,6% ринку акумуляторних електромобілів в Каліфорнії, що в порівнянні з 72,7% за весь 2022 рік і є найнижчим показником з 2017 року.
Такі конкуренти як Volkswagen AG, General Motors Co і Chevrolet і Kia Corp, збільшили свої ринкові частки в Каліфорнії за цей період.
За підрахунками Reuters, продажі Tesla в Каліфорнії склали 16% від глобальних поставок автовиробника торік.
Нагадаємо, що Каліфорнія є найбільшим штатом США з виробництва автомобілів з нульовим рівнем викидів.
З січня Tesla почала знижувати ціни в Сполучених Штатах, зменшивши їх у шість разів на ключовому ринку. Зниження цін, яке також відбулося в Китаї, Європі та інших країнах, вдарило по прибутку Tesla в першому кварталі, що призвело до падіння її акцій майже на 10%.
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