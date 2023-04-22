Несмотря на снижение цен, в Калифорнии падает доля рынка Tesla
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В первом квартале года рыночная доля Tesla на ее основном рынке в Калифорнии упала, даже несмотря на снижение цен. Это связывают с ростом конкуренции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
С января по март этого года Tesla Inc контролировала 59,6% рынка аккумуляторных электромобилей в Калифорнии, что по сравнению с 72,7% за весь 2022 год и является самым низким показателем с 2017 года.
Такие конкуренты как Volkswagen AG, General Motors Co и Chevrolet и Kia Corp, увеличили свои рыночные доли в Калифорнии за этот период.
По подсчетам Reuters, продажи Tesla в Калифорнии составили 16% от глобальных поставок автопроизводителя в прошлом году.
Напомним, что Калифорния является крупнейшим штатом США по производству автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
С января Tesla начала снижать цены в Соединенных Штатах, уменьшив их в шесть раз на ключевом рынке. Снижение цен, которое также произошло в Китае, Европе и других странах, ударило по прибыли Tesla в первом квартале, что привело к падению ее акций почти на 10%.
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