У Каліфорнії ініціювали референдум за незалежність штату

Один із очільників руху за незалежність Каліфорнії Маркус Руїс Еванс заявив, що група планувала почекати, але вибори президентом США Дональда Трампа прискорили ініціативу.

М.Еванс зазначив, що рух існує вже близько двох років і відстоює інтереси каліфорнійських платників податків. Також він додав, що каліфорнійці в культурному сенсі відрізняються від решти країни.

Він сподівається почати збір підписів для винесення питання на голосування в весняний період. З його слів, 13 тис. людей добровільно зголосилися збирати підписи.

"Це реально. Ми ставимося до цього серйозно", - зауважив М.Еванс.