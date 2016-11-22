В Калифорнии инициировали референдум за независимость штата
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сторонники отделения Калифорнии от США сделали в понедельник свой первый формальный шаг, направив в офис прокурора штата предложения о проведении соответствующего голосования в 2018 году, передает УНН со ссылкой на Los Angeles Times.
Один из руководителей движения за независимость Калифорнии Маркус Руис Эванс заявил, что группа планировала подождать, но выборы президентом США Дональда Трампа ускорили инициативу.
М.Эванс отметил, что движение существует уже около двух лет и отстаивает интересы калифорнийских налогоплательщиков. Также он добавил, что калифорнийцы в культурном смысле отличаются от остальной страны.
Он надеется начать сбор подписей для вынесения вопроса на голосование в весенний период. По его словам, 13 тыс. человек добровольно вызвались собирать подписи.
"Это реально. Мы относимся к этому серьезно", - отметил М.Эванс.