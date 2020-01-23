У Каліфорнії чотири людини загинули внаслідок аварії літака

Після інциденту аеропорт закрили. У відомстві розповіли, що в літаку було близько 80 галонів палива (302 літра). В результаті аварії виникла пожежа, яка розповсюдилася приблизно на 1 тис. кв. метрів. Рятувальники загасили загоряння.

Під час зльоту літак врізався в паркан в дальньому кінці злітно-посадкової смуги і перекинувся. Федеральне авіаційне управління США і Національна рада з безпеки на транспорті почала розслідування події.

Нагадаємо, у США літак впав на житловий будинок.