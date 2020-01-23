У Каліфорнії чотири людини загинули внаслідок аварії літака
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Невеликий літак зазнав аварії на території аеропорту американського міста Корона, штат Каліфорнія. В результаті загинули чотири людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter місцевої пожежної служби.
Після інциденту аеропорт закрили. У відомстві розповіли, що в літаку було близько 80 галонів палива (302 літра). В результаті аварії виникла пожежа, яка розповсюдилася приблизно на 1 тис. кв. метрів. Рятувальники загасили загоряння.
Під час зльоту літак врізався в паркан в дальньому кінці злітно-посадкової смуги і перекинувся. Федеральне авіаційне управління США і Національна рада з безпеки на транспорті почала розслідування події.
Нагадаємо, у США літак впав на житловий будинок.