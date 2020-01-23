В Калифорнии четыре человека погибли в результате крушения самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Небольшой самолет потерпел крушение на территории аэропорта американского города Корона, штат Калифорния. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter местной пожарной службы.
После инцидента аэропорт закрыли. В ведомстве рассказали, что в самолете находилось около 80 галлонов топлива (302 литра). В результате крушения возник пожар, который распространился примерно на 1 тыс. кв. м. Спасатели потушили возгорание.
Во время взлета самолет врезался в забор в дальнем конце взлетно-посадочной полосы и перевернулся. Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование происшествия.
Напомним, в США самолет упал на жилой дом.