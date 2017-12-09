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У Каліфорнії 212 тисяч жителів евакуйовані через пожежі

У Каліфорнії 212 тисяч жителів евакуйовані через пожежі

Київ • УНН

 • 11817 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Каліфорнії, через пожежі, евакуйовано 212 тисяч жителів, відповідну заяву опублікував регіональний представник Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA) Девід Песс, передає УНН.

"На даний момент вигоріли 57 тисяч гектарів, евакуйовані 212 тисяч осіб, в гасінні задіяні 8,7 тисячі пожежників", - розповів він.

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Нагадаємо, лісові пожежі на півдні Каліфорнії загрожують жителям одного з найбагатших районів Лос-Анджелеса. В районі Бель-Ейр проводиться евакуація жителів.

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