У Каліфорнії 212 тисяч жителів евакуйовані через пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Каліфорнії, через пожежі, евакуйовано 212 тисяч жителів, відповідну заяву опублікував регіональний представник Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA) Девід Песс, передає УНН.
"На даний момент вигоріли 57 тисяч гектарів, евакуйовані 212 тисяч осіб, в гасінні задіяні 8,7 тисячі пожежників", - розповів він.
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Нагадаємо, лісові пожежі на півдні Каліфорнії загрожують жителям одного з найбагатших районів Лос-Анджелеса. В районі Бель-Ейр проводиться евакуація жителів.