В Калифорнии 212 тыс. жителей эвакуированы из-за пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Калифорнии, из-за пожаров эвакуированы 212 тыс. жителей, соответствующее заявление опубликовал региональный представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Дэвид Песси, передает УНН.
"На данный момент выгорели 57 тыс. гектаров, эвакуированы 212 тыс. человек, в тушении задействованы 8,7 тысячи пожарных", - рассказал он.
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Напомним, лесные пожары на юге Калифорнии угрожают жителям одного из самых богатых районов Лос-Анджелеса . В районе Бель-Эйр проводится эвакуация жителей.