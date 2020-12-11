Кабмін погоджує виділення коштів лікарням “Укрзалізниці” для лікування хворих на COVID-19 - МОЗ

"Звичайно, ми розуміємо, в який спосіб надавати медичну допомогу, які лікарні повинні надавати цю медичну допомогу. У тому числі, до переліку цих лікарень ми залучаємо не тільки комунальні лікарні, які знаходяться у власності громади, а окрім того додаємо ще і лікарні так звані "відомчі". Це лікарні і "Укрзалізниці". До речі, для того, щоб вони нормально функціонували, підготовлено вже проект постанови Кабінету міністрів Міністерством охорони здоров’я щодо виділення коштів цим лікарням на додаткове обладнання з фонду по боротьбі з "ковід". Зараз він проходить погодження у відповідних міністерствах", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті буде законтрактована НСЗУ по "ковід-пакету" вже сьогодні.

"Вони погодили всі документи, вона відповідає відповідним критеріям, і це означає, що усі умови, які необхідні для прийому хворих на COVID-19, у медзакладі є. Тому що там є достатньо чіткі вимоги, які встановлено державою щодо прийому хворих на COVID-19… У лікарні зараз сформовано 5 бригад для лікування хворих на COVID-19… У лікарні є 5 апаратів штучної вентиляції легень. На сьогоднішній ранок є відповідні балони заправлені, балони з киснем. Тобто, у лікарні є кисень, вони забезпечені певною кількістю засобів індивідуального захисту. Також вирішено питання щодо лікарів-інфекціоністів. Вони делеговані у цю лікарню з Київської клінічної лікарні №2", - додав міністр.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, що розміщуватимуть пацієнтів з COVID-19 в інститутах Національної академії медичних наук та лікарнях "Укрзалізниці" в ургентних випадках.

Також нагадаємо, в Україні вже 872 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 514.