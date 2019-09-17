У Кабміні планують знизити реальну ставку за кредитами на купівлю сільгоспземель з 17% до 3%

ukru
21 березня, 18:19 • 78171 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 135084 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 129926 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 193068 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 150706 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 176639 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 165387 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130254 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173353 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269095 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0.5 м/с
67 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 35127 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 129330 перегляди
Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

21 березня, 18:15 • 20507 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

21 березня, 18:32 • 95878 перегляди
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 22166 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 129331 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 193068 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 176639 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 165387 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134927 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 78171 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 98672 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 65798 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123692 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114597 перегляди
Актуальне
У Кабміні планують знизити реальну ставку за кредитами на купівлю сільгоспземель з 17% до 3%

У Кабміні планують знизити реальну ставку за кредитами на купівлю сільгоспземель з 17% до 3%

Київ • УНН

 • 9689 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Завдяки програмі компенсації облікової ставки Кабінет Міністрів України планує знизити реальну ставку за кредитами на купівлю сільгоспземель з 17% до 3%. Про це на своїй сторінці у Facenook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький, передає УНН.

“Саме фермери зможуть отримати пільгові кредити від держави на придбання землі. Лише на 2020 рік за цим напрямком буде надано 4,4 млрд грн”, — йдеться в повідомленні.

За словами Висоцького це в 25 разів більше, ніж було передбачено на пільгове кредитування фермерів у 2019 році. Цього буде більш ніж достатньо для задоволення попиту аграріїв у перший рік.

“Облікова ставка Національного банку України наразі 17%. Фактично, при залученні с/г товаровиробником кредиту під 20%, після компенсації облікової ставки кредит йому коштуватиме всього 3%, що є цілком європейським рівнем та дешевшим, ніж орендна плата, яку господарство вже платить”, — йдеться в повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що у 2020 році Державний бюджет України передбачає 4,4 млрд грн на програму підтримки агропромислового комплексу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,069.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,974.71