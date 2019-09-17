У Кабміні планують знизити реальну ставку за кредитами на купівлю сільгоспземель з 17% до 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Завдяки програмі компенсації облікової ставки Кабінет Міністрів України планує знизити реальну ставку за кредитами на купівлю сільгоспземель з 17% до 3%. Про це на своїй сторінці у Facenook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький, передає УНН.
“Саме фермери зможуть отримати пільгові кредити від держави на придбання землі. Лише на 2020 рік за цим напрямком буде надано 4,4 млрд грн”, — йдеться в повідомленні.
За словами Висоцького це в 25 разів більше, ніж було передбачено на пільгове кредитування фермерів у 2019 році. Цього буде більш ніж достатньо для задоволення попиту аграріїв у перший рік.
“Облікова ставка Національного банку України наразі 17%. Фактично, при залученні с/г товаровиробником кредиту під 20%, після компенсації облікової ставки кредит йому коштуватиме всього 3%, що є цілком європейським рівнем та дешевшим, ніж орендна плата, яку господарство вже платить”, — йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що у 2020 році Державний бюджет України передбачає 4,4 млрд грн на програму підтримки агропромислового комплексу.