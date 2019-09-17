В Кабмине планируют снизить реальную ставку по кредитам на покупку сельхозземель с 17% до 3%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Благодаря программе компенсации учетной ставки Кабинет министров Украины планирует снизить реальную ставку по кредитам на покупку сельхозземель с 17% до 3%. Об этом на своей странице в Facenook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНН.
"Именно фермеры смогут получить льготные кредиты от государства на приобретение земли. Только на 2020 год по этому направлению будет предоставлено 4,4 млрд грн ", - говорится в сообщении.
По словам Высоцкого, это в 25 раз больше, чем было предусмотрено на льготное кредитование фермеров в 2019 году. Этого будет более чем достаточно для удовлетворения спроса аграриев в первый год.
"Учетная ставка Национального банка Украины пока 17%. Фактически, при привлечении с/х товаропроизводителем кредита под 20%, после компенсации учетной ставки кредит ему будет стоить всего 3%, что является вполне европейским уровнем и дешевле, чем арендная плата, которую хозяйство уже платит", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что в 2020 году Государственный бюджет Украины предусматривает 4,4 млрд грн на программу поддержки агропромышленного комплекса.