У Кабміні планують створити робочу групу для розробки порядку перевірки е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Мін'юст пропонує створити в Кабміні робочу групу щодо розробки порядку проведення перевірки е-декларацій. Про це в ефірі "5 каналу" міністр юстиції України Павло Петренко, передає УНН.
"Я звернувся до прем'єр-міністра України, тому що на його особистому контролі знаходиться і питання по антикорупційній політиці з чіткою пропозицією: Міністерство юстиції не хоче приймати участь в тому всьому фарсі (мова йде про саботаж з боку НАЗК - ред.), тому ми запропонували, що, на майданчику Кабінету міністрів була створена незалежна робоча група, яка зробить роботу НАЗК", - зазначив він.
Зі слів міністра, робоча група має розробити проект тексту положень щодо порядку проведення перевірки е-декларацій, який відповідатиме законам України.
"До цієї робочої групи ввійдуть експерти за згодою з громадянського суспільства, науковці, представники Мін'юсту, за бажанням представники НАЗК. І ці фахівці повинні протягом декількох днів-до тижня розробити нормальний проект тексту положень про порядок проведення перевірки", - сказав П.Петренко.
Нагадаємо, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Національне агентство з питань запобігання корупції – це єдиний державний орган, з яким не може порозумітися Міністерство юстиції.