В Кабмине планируют создать рабочую группу для разработки порядка проверки электронной декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Минюст предлагает создать в Кабмине рабочую группу по разработке порядка проведения проверки электронной декларации. Об этом в эфире "5 канала" сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН.
"Я обратился к премьер-министру Украины, так как на его личном контроле находится и вопрос по антикоррупционной политике с четким предложением, что Министерство юстиции не хочет принимать участие во всем этом фарсе (речь идет о саботаже со стороны НАПК - ред.), поэтому мы предложили, что, на площадке Кабинета министров была создана независимая рабочая группа, которая сделает работу НАПК", - отметил он.
По словам министра, рабочая группа должна разработать проект текста положений о порядке проведения проверки электронной декларации, который будет отвечать законам Украины.
"В эту рабочую группу войдут эксперты по согласованию с гражданским обществом, ученые, представители Минюста, по желанию представители НАПК. И эти специалисты должны в течение нескольких дней - до недели - разработать нормальный проект текста положений о порядке проведения проверки", - сказал П. Петренко.
Напомним, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Национальное агентство по предотвращению коррупции - это единственный государственный орган, с которым не может найти общий язык Министерство юстиции.