У Кабміні очікують 8,5 млн звернень за субсидіями від українських сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Очікується, що в цьому опалювальному сезоні за субсидіями звернуться загалом 8,5 млн українських сімей. Про це журналістам повідомив віце-прем'єр міністр Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день ми розрахували, що приблизно 8,5 млн українських родин звернуться до субсидій. В минулому році на цей час було призначено в два рази менше на рівні 3,5 млн родин... Очевидно, що зараз збільшується на 10 тисяч родин щотижня людей”, — сказав він.
Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана на сьогодні вже 6,4 млн домогосподарств отримали від держави субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.