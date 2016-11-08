В Кабмине ожидают 8,5 млн обращений за субсидиями от украинских семей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Ожидается, что в этом отопительном сезоне за субсидиями обратятся в целом 8,5 млн украинских семей. Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день мы рассчитали, что примерно 8,5 млн украинских семей обратятся за субсидиями. В прошлом году на это время было назначено в два раза меньше на уровне 3,5 млн семей... Очевидно, что сейчас увеличивается на 10 тысяч семей еженедельно людей", - сказал он.
Напомним, по словам Премьер-министра Владимира Гройсмана на сегодня уже 6,4 млн домохозяйств получили от государства субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.