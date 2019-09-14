У Кабміні обіцяють знайти спільну мову з "групами впливу"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Український уряд швидко подолає корупцію та наведе порядок з природними монополіями, як і знайде спільну мову з "групами впливу". Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.
"Найголовніше, що потрібно знати світу про Україну – це те, що це буде найбільш швидко і динамічно зростаюча економіка, і країна, в якій, можливо, найшвидше відбудеться трансформація від пострадянського до сучасного, глобального світу", - сказав Гончарук.
За його словами, економіка України зростатиме швидше за економіки інших країн наступні п’ять років.
"Це точно буде добрий плюс для того, щоб інвестувати. Тому що ми тут досить швидко подолаємо корупцію. Досить швидко наведемо порядок з природними монополіями, досить швидко знайдемо спільну мову з групами впливу", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, в уряді анонсували тотальне оновлення центральних органів влади.