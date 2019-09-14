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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 65255 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112256 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104078 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110983 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119983 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148442 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148779 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Кабмине обещают найти общий язык с "группами влияния"

В Кабмине обещают найти общий язык с "группами влияния"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украинское правительство быстро преодолеет коррупцию и наведет порядок с естественными монополиями, как и найдет общий язык с "группами влияния". Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время международного форума YES в субботу, передает корреспондент УНН.

"Самое главное, что нужно знать миру об Украине - это то, что это будет наиболее быстро и динамично растущая экономика, и страна, в которой, возможно, быстрее всего произойдет трансформация от постсоветского к современному, глобальному миру", - сказал Гончарук.

По его словам, экономика Украины будет расти быстрее экономик других стран следующие пять лет.

"Это точно будет хороший плюс для того, чтобы инвестировать. Потому что мы здесь довольно быстро преодолеем коррупцию. Довольно быстро наведем порядок с естественными монополиями, достаточно быстро найдем общий язык с группами влияния", - отметил Гончарук.

Напомним, в правительстве анонсировали тотальное обновление центральных органов власти.

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