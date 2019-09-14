В Кабмине обещают найти общий язык с "группами влияния"

"Самое главное, что нужно знать миру об Украине - это то, что это будет наиболее быстро и динамично растущая экономика, и страна, в которой, возможно, быстрее всего произойдет трансформация от постсоветского к современному, глобальному миру", - сказал Гончарук.

По его словам, экономика Украины будет расти быстрее экономик других стран следующие пять лет.

"Это точно будет хороший плюс для того, чтобы инвестировать. Потому что мы здесь довольно быстро преодолеем коррупцию. Довольно быстро наведем порядок с естественными монополиями, достаточно быстро найдем общий язык с группами влияния", - отметил Гончарук.

Напомним, в правительстве анонсировали тотальное обновление центральных органов власти.