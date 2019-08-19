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У кабінеті заступника Луценка знайшли "прослушку" – Сарган

У кабінеті заступника Луценка знайшли "прослушку" – Сарган

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У службовому кабінеті заступника генерального прокурора України було виявлено несанкціоновані прослуховуючі спецзасоби. Про це повідомила прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.

"Зазначу також, що в суботу у службовому кабінеті заступника генерального прокурора було виявлено несанкціоновані прослуховуючі спецзасоби. На місце була викликана слідчо-оперативна група СБУ, яка зафіксувала даний факт.

Ми пов’язуємо це із тим, що саме цей заступник – Анжела Стрижевська – є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол по А.Ситнику", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситник "забув" вказати в декларації дорогий відпочинок – розслідування

Як пояснила Сарган, для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ необхідний дозвіл або від заступника генпрокурора, або від самого генерального прокурора. Відповідно, у цьому випадку мав би бути дозвіл від керівника САП — заступника генпрокурора, зазначила Сарган.

"Натомість жоден із заступників ГПУ, генпрокурор чи керівник САП таку "прослушку" не санкціонували", - вказала прессекретар.

Вона додала, що за фактом виявлення несанкціонованої "прослушки" в кабінеті заступника генпрокурора СБУ було зареєстроване кримінальне провадження.

Нагадаємо, справа щодо незадекларованого елітного відпочинку директора Національного антикорупційного агентства України Артема Ситника була направлена до суду 12 липня цього року.

Українські Національні Новини

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