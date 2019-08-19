У кабінеті заступника Луценка знайшли "прослушку" – Сарган
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У службовому кабінеті заступника генерального прокурора України було виявлено несанкціоновані прослуховуючі спецзасоби. Про це повідомила прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.
"Зазначу також, що в суботу у службовому кабінеті заступника генерального прокурора було виявлено несанкціоновані прослуховуючі спецзасоби. На місце була викликана слідчо-оперативна група СБУ, яка зафіксувала даний факт.
Ми пов’язуємо це із тим, що саме цей заступник – Анжела Стрижевська – є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол по А.Ситнику", - йдеться в повідомленні.
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Як пояснила Сарган, для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ необхідний дозвіл або від заступника генпрокурора, або від самого генерального прокурора. Відповідно, у цьому випадку мав би бути дозвіл від керівника САП — заступника генпрокурора, зазначила Сарган.
"Натомість жоден із заступників ГПУ, генпрокурор чи керівник САП таку "прослушку" не санкціонували", - вказала прессекретар.
Вона додала, що за фактом виявлення несанкціонованої "прослушки" в кабінеті заступника генпрокурора СБУ було зареєстроване кримінальне провадження.
Нагадаємо, справа щодо незадекларованого елітного відпочинку директора Національного антикорупційного агентства України Артема Ситника була направлена до суду 12 липня цього року.