В кабинете заместителя Луценко нашли "прослушку" – Сарган
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В служебном кабинете заместителя генерального прокурора Украины были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
"Отмечу также, что в субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт.
Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по А.Ситнику", - говорится в сообщении.
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Как пояснила Сарган, для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генерального прокурора. Соответственно, в этом случае должно быть разрешение от руководителя САП - заместителя генпрокурора, отметила Сарган.
"Вместе с тем, ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую "прослушку" не санкционировали", - указала пресс-секретарь.
Она добавила, что по факту обнаружения несанкционированной "прослушки" в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство.
Напомним, дело в отношении незадекларированного элитного отдыха директора Национального антикоррупционного агентства Украины Артема Сытника было направлено в суд 12 июля этого года.