У Італії в заваленому лавиною готелі знайшли вісім живих людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. З готелю Rigapiano в Італії, який два дні назад накрила снігова лавина змогли виявити вже вісьмох живих людей, у тому числі двох дітей, передає УНН з посиланням на Rainews.
Рятувальники повідомлять, що в складних умовах, протягом більш ніж 34 годинних розкопок змогли виявити вісім живих людей, серед них дві маленькі дівчинки.
"Вони живі і ми говоримо з ними", - сказав прес-секретар департаменту пожежної охорони Лука Карі.
Рятувальники також зазначають, що двох людей, жінку та її дочку вже змогли дістати з під завалень, вони знаходяться в задовільному стані, їх вертольотом переправили до лікарні.
Працівники рятувальної служби також наголошують на тому, що рятувальні роботи можуть тривати довго, так як пошкоджені від лавини території розтягнулись на 400 метрів.
Нагадаємо, лавина в Італії заблокувала готель з відвідувачами. На той момент у приміщенні перебували щонайменше 20 туристів і семеро працівників готелю.
Як повідомляв УНН, тіла трьох людей дістали із заваленого лавиною готелю.
Також нагадаємо, у МЗС України зазначили, що даних про українців у накритому сніговою лавиною готелі в Італії немає.