У Італії в заваленому лавиною готелі знайшли вісім живих людей

ukru
20:29 • 29406 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 86838 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 121128 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 127519 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 222736 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 166820 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187174 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172665 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164847 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 349495 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
75 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167642 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 81426 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 68928 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 49595 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 60697 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 222736 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 349495 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367619 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284218 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357515 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 49595 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 68928 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 81426 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167642 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170260 перегляди
Актуальне
У Італії в заваленому лавиною готелі знайшли вісім живих людей

У Італії в заваленому лавиною готелі знайшли вісім живих людей

Київ • УНН

 • 17102 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. З готелю Rigapiano в Італії, який два дні назад накрила снігова лавина змогли виявити вже вісьмох живих людей, у тому числі двох дітей, передає УНН з посиланням на Rainews.

Рятувальники повідомлять, що в складних умовах, протягом більш ніж 34 годинних розкопок змогли виявити вісім живих людей, серед них дві маленькі дівчинки.

"Вони живі і ми говоримо з ними", - сказав прес-секретар департаменту пожежної охорони Лука Карі.

Рятувальники також зазначають, що двох людей, жінку та її дочку вже змогли дістати з під завалень, вони знаходяться в задовільному стані, їх вертольотом переправили до лікарні.

Працівники рятувальної служби також наголошують на тому, що рятувальні роботи можуть тривати довго, так як пошкоджені від лавини території розтягнулись на 400 метрів.

Нагадаємо, лавина в Італії заблокувала готель з відвідувачами. На той момент у приміщенні перебували щонайменше 20 туристів і семеро працівників готелю.

Як повідомляв УНН, тіла трьох людей дістали із заваленого лавиною готелю.

Також нагадаємо, у МЗС України зазначили, що даних про українців у накритому сніговою лавиною готелі в Італії немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,034.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,885.72