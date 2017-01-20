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В Италии в заваленном лавиной отеле нашли восемь живых людей

В Италии в заваленном лавиной отеле нашли восемь живых людей

Киев • УНН

 • 17102 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В отеле Rigapiano в Италии, который два дня назад накрыла снежная лавина смогли обнаружить уже восемь живых людей, в том числе двое детей, передает УНН со ссылкой на Rainews.

Спасатели сообщат, что в сложных условиях, в течение более чем 34 часовых раскопок смогли обнаружить восемь выживших, среди них две маленькие девочки.

"Они живы и мы говорим с ними", - сказал пресс-секретарь департамента пожарной охраны Лука Кари.

Спасатели также отмечают, что двух людей, женщину и ее дочь уже смогли достать из под завалень, они находятся в удовлетворительном состоянии, их вертолетом переправили в больницу.

Работники спасательной службы также отмечают, что спасательные работы могут длиться долго, так как поврежденные от лавины территории растянулись на 400 метров.

Напомним, лавина в Италии заблокировала отель с посетителями. На тот момент в помещении находились по меньшей мере 20 туристов и семеро сотрудников отеля.

Как сообщал УНН, тела трех человек достали из заваленного лавиной отеля.

Также напомним, в МИД Украины отметили, что данных о украинцах в заваленном снежной лавиной отеле в Италии нет.

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