В Италии в заваленном лавиной отеле нашли восемь живых людей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В отеле Rigapiano в Италии, который два дня назад накрыла снежная лавина смогли обнаружить уже восемь живых людей, в том числе двое детей, передает УНН со ссылкой на Rainews.
Спасатели сообщат, что в сложных условиях, в течение более чем 34 часовых раскопок смогли обнаружить восемь выживших, среди них две маленькие девочки.
"Они живы и мы говорим с ними", - сказал пресс-секретарь департамента пожарной охраны Лука Кари.
Спасатели также отмечают, что двух людей, женщину и ее дочь уже смогли достать из под завалень, они находятся в удовлетворительном состоянии, их вертолетом переправили в больницу.
Работники спасательной службы также отмечают, что спасательные работы могут длиться долго, так как поврежденные от лавины территории растянулись на 400 метров.
Напомним, лавина в Италии заблокировала отель с посетителями. На тот момент в помещении находились по меньшей мере 20 туристов и семеро сотрудников отеля.
Как сообщал УНН, тела трех человек достали из заваленного лавиной отеля.
Также напомним, в МИД Украины отметили, что данных о украинцах в заваленном снежной лавиной отеле в Италии нет.