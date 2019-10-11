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У ІІІ кварталі НБУ купив понад 2,5 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У третьому кварталі поточного року Національний банк України купив понад 2,5 млрд доларів США. Про це повідомила пресслужба НБУ, передає УНН.

У ІІІ кварталі НБУ купив понад 2,5 млрд доларів

За даними НБУ, у III кварталі 2019 року, враховуючи сприятливу ситуацію на міжбанківському валютному ринку, Національний банк купив понад 2,5 млрд дол. США. Купівля відбувалася з використанням функціоналу Matching. Валютні інтервенції за найкращим курсом через функціонал RFQ не проводилися.

За цей самий період Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку для згладжування курсових коливань 16,8 млн дол. США. Уся сума була продана через інтервенції за єдиним курсом через функціонал Matching.

Нагадаємо, на фоні укріплення гривні у вересні Національний банк України зміг поповнити міжнародні резерви на 930,3 млн дол. США.

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