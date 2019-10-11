В третьем квартале НБУ купил более 2,5 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В третьем квартале текущего года Национальный банк Украины купил более 2,5 млрд долларов США. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.
По данным НБУ, в III квартале 2019 года, учитывая благоприятную ситуацию на межбанковском валютном рынке, Национальный банк купил более 2,5 млрд долл. США. Покупка происходила с использованием функционала Matching. Валютные интервенции по лучшим курсом через функционал RFQ не проводились.
За этот же период Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке для сглаживания курсовых колебаний 16,8 млн долл. США. Вся сумма была продана за интервенции по единому курсу через функционал Matching.
Напомним, на фоне укрепления гривны в сентябре Национальный банк Украины смог пополнить международные резервы на 930 300 000 долл. США.