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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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НБУ на фоні укріплення гривні купив 930,3 млн дол. для міжнародних резервів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На фоні укріплення гривні у вересні Національний банк України зміг поповнити міжнародні резерви на 930,3 млн дол. США. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ на фоні укріплення гривні купив 930,3 млн дол. для міжнародних резервів

"Сприятлива ситуація на валютному ринку зумовлена насамперед двома новими фундаментальними факторами – стійким припливом коштів нерезидентів у гривневий державний борг та рекордним зростанням врожайності зернових в Україні. Ці фактори забезпечили суттєве перевищення пропозиції валюти над попитом у вересні і дали Національному банку змогу поповнити міжнародні резерви на 930,3 млн дол. США", - вказали у НБУ.

Як зазначається, зокрема, 650,3 млн дол. США було куплено під час здійснення інтервенцій за єдиним курсом та 280,0 млн дол. США – з вибору найкращого курсу.

Валютних інтервенцій з продажу валюти упродовж місяця Національний банк не здійснював.

Нагадаємо, міжнародні резерви України у вересні зменшилися на 2,6%.

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