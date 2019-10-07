НБУ на фоні укріплення гривні купив 930,3 млн дол. для міжнародних резервів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На фоні укріплення гривні у вересні Національний банк України зміг поповнити міжнародні резерви на 930,3 млн дол. США. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Сприятлива ситуація на валютному ринку зумовлена насамперед двома новими фундаментальними факторами – стійким припливом коштів нерезидентів у гривневий державний борг та рекордним зростанням врожайності зернових в Україні. Ці фактори забезпечили суттєве перевищення пропозиції валюти над попитом у вересні і дали Національному банку змогу поповнити міжнародні резерви на 930,3 млн дол. США", - вказали у НБУ.
Як зазначається, зокрема, 650,3 млн дол. США було куплено під час здійснення інтервенцій за єдиним курсом та 280,0 млн дол. США – з вибору найкращого курсу.
Валютних інтервенцій з продажу валюти упродовж місяця Національний банк не здійснював.
Нагадаємо, міжнародні резерви України у вересні зменшилися на 2,6%.