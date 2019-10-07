НБУ на фоне укрепления гривны купил 930,3 млн долл. для международных резервов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На фоне укрепления гривни в сентябре Национальный банк Украины смог пополнить международные резервы на 930,3 млн долл. США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Благоприятная ситуация на валютном рынке обусловлена прежде всего двумя новыми фундаментальными факторами - устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине. Эти факторы обеспечили существенное превышение предложения валюты над спросом в сентябре и дали Национальному банку пополнить международные резервы на 930,3 млн долл. США", - указали в НБУ.
Как отмечается, в частности, 650,3 млн долл. США было куплено во время осуществления интервенций по единому курсу и 280,0 млн долл. США - по выбору лучшего курса.
Валютных интервенций по продаже валюты в течение месяца Национальный банк не осуществлял.
Напомним, международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 2,6%.