У ІІ кварталі населення активно позичало гроші в банків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У ІІ кварталі українці почали активно брати споживчі кредити в банках. Про це йдеться у серпневому квартальному "Огляді банківського сектору" НБУ, передає УНН.
“У ІІ кварталі 2018 року банки продовжували активно кредитувати населення. Передусім вони надавали споживчі кредити на поточні цілі. Чисті гривневі кредити фізичним особам за цей період зросли на 7,4%, або на 39,2% у річному вимірі”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що активне нове кредитування сприяло зниженню доларизації роздрібного портфеля, та скороченню частки непрацюючих кредитів у портфелях банків в цілому по системі (до 55,7% на кінець червня з 56,4% на початок квітня).
“Високі темпи роздрібного кредитування збережуться і в ІІІ кварталі”, — прогнозують в НБУ.
Водночас у Нацбанку додали, що обсяги гривневих кредитів бізнесу у держбанках дещо зменшилися, натомість в банках з іноземним та приватним українським капіталом — зросли.
“Через низку погашень позик окремими компаніями корпоративний кредитний портфель банків сезонно скоротився, проте у ІІІ кварталі очікується його зростання”, — уточнили в НБУ.
Нагадаємо, Національний банк спростив для вітчизняних позичальників залучення кредитів із зовнішніх джерел. Спрощення почнуть діяти з 20 серпня.