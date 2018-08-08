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Во ІІ квартале население активно занимало деньги у банков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. В втором квартале украинцы начали активно брать потребительские кредиты в банках. Об этом говорится в августовском квартальном “Обзоре банковского сектора” НБУ, передает УНН.

“Во втором квартале 2018 года банки продолжали активно кредитовать население. Прежде всего они предоставляли потребительские кредиты на текущие цели. Чистые гривневые кредиты физическим лицам за этот период выросли на 7,4%, или на 39,2% в годовом измерении”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что активное новое кредитование способствовало снижению долларизации розничного портфеля, и сокращению доли неработающих кредитов в портфелях банков в целом по системе (до 55,7% на конец июня с 56,4% на начало апреля).

“Высокие темпы розничного кредитования сохранятся и в третьем квартале”, — прогнозируют в НБУ.

В то же время в Нацбанке добавили, что объемы гривневых кредитов бизнеса в госбанках несколько уменьшились, зато в банках с иностранным и частным украинским капиталом — выросли.

“Из-за ряда погашений займов отдельными компаниями корпоративный кредитный портфель банков сезонно сократился, однако в III квартале ожидается его рост”, — уточнили в НБУ.

Напомним, Национальный банк упростил для отечественных заемщиков привлечение кредитов из внешних источников. Упрощения начнут действовать с 20 августа.

Украинские Национальные Новости

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