У І кварталі до України завезено утричі більше електромобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. За І квартал 2018 року в Україну ввезено у 3 рази більше електромобілів, порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані ДФС, передає УНН.
Зокрема, зазначається, що з початку 2018 року в Україну було імпортовано 1744 транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами. У січні — 794 у лютому — 413, у березні — 537.
При цьому, протягом І кварталу 2017 року в Україну імпортовано 550 легкових автомобілів з електродвигунами (у січні — 132, у лютому — 181, у березні — 237).
Таким чином, у І кварталі 2018 року в Україну завезено у 3,2 рази більше електромобілів.
Також у ДФС нагадали, що загалом, протягом 2017 року, в Україну ввезено 2,7 тис. легкових електрокарів та інших транспортних засобів з електродвигунами.
Крім того, податківці звернули увагу на те, що цього року електромобілі (що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) звільнені від оподаткування акцизним податком, а операції з ввезення та реалізації на митній території України таких автомобілів звільнені від податку на додану вартість.
Нагадаємо, у 2017 році українці придбали 2 тис. 697 легкових електромобілів, що в 2,3 рази більше, ніж в попередньому році.