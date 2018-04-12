В I квартале в Украину завезено в три раза больше электромобилей

В частности, отмечается, что с начала 2018 года в Украину было импортировано 1744 транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями. В январе — 794, в феврале — 413, в марте — 537.

При этом, в течение I квартала 2017 года в Украину импортировано 550 легковых автомобилей с электродвигателями (в январе — 132, в феврале — 181, в марте — 237).

Таким образом, в I квартале 2018 года в Украину было ввезено в 3,2 раза больше электромобилей.

Также в ДФС напомнили, что в целом, в течение 2017 года, в Украине ввезено 2,7 тыс. легковых электрокаров и других транспортных средств с электродвигателями.

Кроме того, налоговики обратили внимание на то, что в этом году электромобили (классифицируемые в товарной подкатегории 8703 90 10 10 согласно УКТ ВЭД) освобождены от налогообложения акцизным налогом, а операции по ввозу и реализации на таможенной территории Украины таких автомобилей освобождены от налога на добавленную стоимость.

Напомним, в 2017 году украинцы приобрели 2 тыс. 697 легковых электромобилей, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году.