У Huawei прокоментували затримання фінансового директора компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Компанія Huawei не володіє будь-якою інформацією про протиправні дії її фінансового директора Мен Ваньчжоу, яка була затримана в Канаді за запитом США. Про це йдеться в заяві члена правління Huawei Чень Ліфана, опублікованому в четвер у соціальній мережі Weibo, інформує УНН.
“Що стосується конкретних звинувачень, то Huawei надано вкрай мало інформації. Huawei також не відомо про будь-яких протиправні діях з боку пані Мен Ваньчжоу. Компанія сподівається, що правова система Канади і США зможе прийти до справедливого рішення”, — написав Чень Ліфан. У заяві підкреслюється, що компанія Huawei при роботі в будь-якій країні діє відповідно до місцевого законодавства, а також поважає всі прийняті ООН, США або Євросоюзом санкційні експортні обмеження.
Як повідомляв УНН, посольство КНР в Канаді вже висловило рішучий протест з приводу цього затримання, назвавши подію серйозним порушенням прав людини. За даними західних ЗМІ, Мен Ваньчжоу затримана за запитом США про екстрадицію в зв’язку з обвинуваченням у порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.