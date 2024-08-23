У Грузії затримали українця, який вкрав із криптоматів близько 11,5 тис. доларів
Київ • УНН
У Грузії затримали громадянина України, який за допомогою однієї 100-ларової купюри незаконно поповнив криптогаманець на 30 900 ларі. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення за крадіжку у великому розмірі.
У Тбілісі затримали громадянина України, який за допомогою однієї 100-ларової купюри поповнив свій криптогаманець приблизно на 11,5 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба МВС Грузії, передає УНН.
"Слідство встановило, що 17 серпня поточного року обвинувачений за допомогою ламінованої 100-ларової купюри через криптомати, встановлені на різних вулицях у Тбілісі, зарахував на свій криптогаманець 30 900 ларі", - йдеться у повідомленні.
35-річний чоловік використовував маску та рукавички. Незважаючи на це, поліцейським вдалося ідентифікувати та затримати його за кілька годин після скоєння злочину.
Правоохоронці вилучили всю незаконно одержану криптовалюту. Як речові доки також вилучені маска і рукавички.
Розслідування продовжується за фактом крадіжки у великому розмірі (пункт "б" частини 4 статті 177 КК Грузії). Цей злочин карається позбавленням волі терміном до 10 років.