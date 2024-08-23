В Грузии задержали украинца, который украл из криптоматов около 11,5 тыс. долларов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  67290 просмотра
Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

  •  40264 просмотра
В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

  •  39497 просмотра
В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

  •  35619 просмотра
Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

  •  45176 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  180740 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  182584 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  200150 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  212620 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  263934 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

  •  20319 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

  •  11823 просмотра
Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

  •  17035 просмотра
В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

  •  26762 просмотра
День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

  •  106794 просмотра
Актуальное
В Грузии задержали украинца, который украл из криптоматов около 11,5 тыс. долларов

В Грузии задержали украинца, который украл из криптоматов около 11,5 тыс. долларов

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 18:23  •  1450 просмотра

Read in English

В Грузии задержали гражданина Украины, который с помощью одной 100-ларовой купюры незаконно пополнил криптокошелек на 30 900 лари. Мужчине грозит до 10 лет заключения за кражу в крупном размере.

В Тбилиси задержали гражданина Украины, который с помощью одной 100-ларовой купюры пополнил свой криптокошелек примерно на 11,5 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии, передает УНН.

«Следствие установило, что 17 августа текущего года обвиняемый с помощью ламинированной 100-ларовой купюры через криптоматы, установленные на разных улицах в Тбилиси, зачислил на свой криптокошелек 30 900 лари», - говорится в сообщении.

35-летний мужчина использовал маску и перчатки. Несмотря на это, полицейским удалось идентифицировать и задержать его через несколько часов после совершения преступления.

Правоохранители изъяли всю незаконно полученную криптовалюту. В качестве вещественных доказательств также изъяты маска и перчатки.

Расследование продолжается по факту кражи в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 177 УК Грузии). Это преступление наказывается лишением свободы сроком до 10 лет.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные
  •  20288 просмотра

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  115401 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  122311 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  180740 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  106077 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  89222 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  78275 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  182584 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100105 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
21 августа 2024, 12:43  •  97086 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Популярные

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

  •  45176 просмотра
В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

  •  35619 просмотра
В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

  •  39497 просмотра
Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

  •  40264 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  67290 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  180740 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  182584 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  200150 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  212620 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  263934 просмотра

Война

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  17782 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  18414 просмотра
Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

  •  22302 просмотра
Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

  •  23943 просмотра
Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

  •  23432 просмотра

политика

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  17782 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  18414 просмотра
Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

  •  22302 просмотра
Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

  •  23943 просмотра
Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

  •  23432 просмотра

Война

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  17782 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  18414 просмотра
Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

  •  22302 просмотра
Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

  •  23943 просмотра
Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

  •  23432 просмотра

политика

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  17782 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  18414 просмотра
Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

  •  22302 просмотра
Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

  •  23943 просмотра
Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

  •  23432 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  86578 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  100288 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  101877 просмотра

Экономика

Самая богатая нефтяная компания россии стала убыточной и засекретила почти все финансовые показатели - СМИ

Самая богатая нефтяная компания россии стала убыточной и засекретила почти все финансовые показатели - СМИ

  •  21130 просмотра
Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

  •  15712 просмотра
В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

  •  16595 просмотра
Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

  •  31179 просмотра
Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

  •  21884 просмотра

Киев

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

  •  20007 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  67273 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  35823 просмотра
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

  •  100599 просмотра
В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

22 августа 2024, 15:42  •  42252 просмотра