У гуртожитках КНУ ім. Шевченка не вистачає місць для заселення студентів

Так, згідно з повідомленням Студпарламенту, за попередніми розрахунками в 2018 році кількість іногородніх студентів усіх факультетів та інститутів, які виявили бажання поселитися до гуртожитків - 2889 осіб. Також ті, хто подаються на контракт, ще доносять документи та мають право подати заяву на надання гуртожитку. Вільних ліжко-місць у всіх гуртожитках КНУ для поселення перших курсів бакалаврату та магістратури - 1770.



Така ситуація склалась через те, що відповідно до Постанови КМУ від 20 червня 2018 р. № 498, до житлових кімнат в гуртожитках ЗВО (заклади вищої освіти - ред.) не мають права селити більше ніж 3 особи (раніше в деяких кімнатах проживало чотири особи).



Нагадаємо, міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомляла, що цього року 58 875 абітурієнтів вступили на бюджет.



