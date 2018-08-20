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В общежитиях КНУ им. Шевченко не хватает мест для заселения студентов

Киев • УНН

 • 89586 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В общежитиях Киевского национального университета имени Тараса Шевченко из-за сокращения мест в общежитиях не хватает мест для студентов. Об этом в Facebook сообщает студпарламента КНУ, передает УНН.

В общежитиях КНУ им. Шевченко не хватает мест для заселения студентов

Так, согласно сообщению Студпарламента, по предварительным расчетам в 2018 году количество иногородних студентов всех факультетов и институтов, желающих поселиться в общежития - 2889 человек. Также те, кто подаются на контракт, еще доносят документы и имеют право подать заявление на предоставление общежития. Свободных койко-мест во всех общежитиях КНУ для поселения первых курсов бакалаврата и магистратуры - 1770.

Такая ситуация сложилась из-за того, что в соответствии с Постановлением КМУ от 20 июня 2018 № 498, в жилые комнаты в общежитиях ЗВО (заведения высшего образования - ред.) не имеют права селить больше чем 3 человека (ранее в некоторых комнатах проживало четыре человека).

Напомним, министр образования и науки Лилия Гриневич сообщала, что в этом году 58875 абитуриентов поступили на бюджет.

Украинские Национальные Новости

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