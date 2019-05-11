У Грузії заявляють про викрадення двох своїх громадян російськими окупантами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Влада Грузії заявляє про викрадення двох своїх громадян російськими окупантами, що діють на території самопроголошеної Південної Осетії, повідомляє УНН з посиланням на інформацію грузинських ЗМІ.
Зокрема Грузія Онлайн повідомляє, що російські окупанти викрали двох осіб з села Карапила Каспського району.
Дану інформацію ЗМІ підтвердили в СГБ Грузії. За даними відомства, викрадених звинувачують “у незаконному перетині т.зв. межі”.
“Задіяна гаряча лінія (для звільнення громадян — ред.)”, — повідомили в СГБ.
Місцева служба Радіо Свобода уточнює, що двоє осіб були затримані російськими прикордонниками.
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