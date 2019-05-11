В Грузии заявляют о похищении двух своих граждан российскими оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Власти Грузии заявляют о похищении двух своих граждан российскими оккупантами, действующими на территории самопровозглашённой Южной Осетии, сообщает УНН со ссылкой на информацию грузинских СМИ.
В частности Грузия Онлайн сообщает, что российские оккупанты похитили двух человек из села Карапила Каспского района.
Данную информацию подтверждают и в СГБ Грузии. По данным ведомства, похищенных обвиняют “в незаконном пересечении т.н. границы”.
“Задействована горячая линия (для освобождение граждан — ред.)”, — сообщили в СГБ.
Местная служба Радио Свобода уточняет, что двое человек были задержаны российскими пограничниками.