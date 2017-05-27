У Тбілісі розпочала роботу Міжнародна Конференція Україна – Грузія – НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні в Грузії розпочала роботу Міжнародна Конференція “Україна — Грузія — НАТО: Актуальні питання поглиблення співпраці”. Про це повідомила один з ініціаторів проведення Конференції, народний депутат фракції Ірина Фріз, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.
“Сьогодні у м. Тбілісі в рамках проекту „Україна-Солідарність-НАТО“ розпочала роботу Міжнародна Конференція „Україна — Грузія — НАТО: Актуальні питання поглиблення співпраці“. Мені дуже приємно, що і Україна, і Грузія проголосили чітку і неухильну євроатлантичну інтеграцію наших країн, тому що даній ситуації, яку ми сьогодні маємо в географічному світовому просторі — альтернативи немає”, — сказала І.Фріз.
Вона також підкреслила, що зважаючи на спільні цілі України та Грузії щодо приєднання до загальноєвропейської системи безпеки, основу якої становить НАТО, учасники Конференції наголошують на необхідності розширення співробітництва цих країн з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для інтеграції у Північноатлантичний Альянс.
За словами організаторів, метою конференції є визначення дієвих механізмів поглиблення взаємодії між Україною та Грузією щодо реалізації спільних стратегічних цілей у рамках співпраці з НАТО.
В роботі Конференції беруть участь представники Верховної Ради України, Міністерства оборони України, Парламенту Грузії, Офісів НАТО в Україні і Грузії, делегати чергової сесії чергової сесії Парламентської асамблеї НАТО.
Як повідомляв УНН, Генсек НАТО Йенс Столтенберг, що НАТО продовжить надавати політичну підтримку Україні.