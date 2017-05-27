В Тбилиси начала работу Международная Конференция Украины - Грузия - НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня в Грузии начала работу Международная конференция "Украина - Грузия - НАТО: Актуальные вопросы углубления сотрудничества". Об этом сообщила один из инициаторов проведения Конференции, народный депутат фракции Ирина Фриз, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.
"Сегодня в г. Тбилиси в рамках проекта "Украина-Солидарность-НАТО" начала работу Международная конференция "Украина - Грузия - НАТО: Актуальные вопросы углубления сотрудничества". Мне очень приятно, что и Украина, и Грузия провозгласили четкую и неуклонную евроатлантической интеграции наших стран, так как данной ситуации, которую мы сегодня имеем в географическом мировом пространстве - альтернативы нет ", - сказала И.Фриз.
Она также подчеркнула, что несмотря на общие цели Украины и Грузии о присоединении к общеевропейской системы безопасности, основу которой составляет НАТО, участники Конференции подчеркивают необходимость расширения сотрудничества этих стран с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для интеграции в Североатлантический Альянс.
По словам организаторов, целью конференции является определение действенных механизмов углубления взаимодействия между Украиной и Грузией по реализации совместных стратегических целей в рамках сотрудничества с НАТО.
В работе Конференции принимают участие представители Верховной Рады Украины, Министерства обороны Украины, Парламента Грузии, Офисов НАТО в Украине и Грузии, делегаты очередной сессии очередной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Как сообщал УНН, Генсек НАТО Йенс Столтенберг, что НАТО продолжит оказывать политическую поддержку Украине.