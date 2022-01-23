У Грузії пройшла акція солідарності та підтримки України на тлі агресії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Біля будівлі посольства України в Грузії відбулася акція на знак солідарності та підтримки України на фоні агресії РФ. Про це повідомили на сторінці посольства у Facebook, передає УНН.
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«23 січня біля будівлі Посольства України в Грузії відбулася багаточисельна акція на знак солідарності та підтримки України на фоні безпрецедентної ескалації збройної агресії РФ проти України та нарощування країною- агресором військової присутності поблизу українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається що у мітингу взяли участь представники різних політичних партій, громадянські активісти, організації та українці, які проживають на території Грузії.
У своєму виступі заступник глави місії, радник Посольства Андрій Касьянов повідомив, що на тлі агресивної зовнішньої політики РФ проти України надзвичайно важливого значення має солідарність й міжнародна підтримка.
Також, було висловлено вдячність всім учасникам акції, підкреслено, що голос підтримки та солідарності з Україною є надзвичайно важливим у протистоянні загарбницьким амбіціям російського режиму, реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України та Грузії, а також забезпечення їх демократичного розвитку та економічного процвітання.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.