У Грузії пріорітетом зовнішньої політики визначили вступ до НАТО та членство в ЄС

Зазначається, що питання на обговорення резолюції виніс голова комітету із зовнішніх зв’язків Грузії Ніколоз Самхарадзе.

“Для грузинського суспільства європейський і євроатлантичний вибір є історичним вибором, підтримуваним Конституцією Грузії, тому ця резолюція заснована на виборі, зробленому грузинським народом, і на статті 78 Конституції, яка наказує всім гілкам влади працювати на членство Грузії в ЄС і НАТО. Отже, це основний дух цієї резолюції, однак завдання номер один нашої зовнішньої політики — деоккупація окупованих регіонів і мирне відновлення територіальної цілісності Грузії", — заявив Самхарадзе.

За його словами, до 2024 року країна повинна перетворитись на європейську державу і мати право подати заявку на членство в ЄС.

“У нас є багато реальних форматів партнерства з НАТО, і використання всіх цих форматів має важливе значення для остаточного досягнення нашої заповітної мети — приєднання до євроатлантичної родини. Тому в третьому абзаці резолюції чітко говориться, що НАТО є альтернативним простором для Грузії, і доручається уряду підготувати країну до членства в НАТО. Ми повинні переконатися, що країна готова до членства в НАТО”, — зазначив голова комітету у закордонних справах Грузії.

Як повідомляв УНН, саміт НАТО у 2021 році обговорить повернення до “політики відкритих дверей”, в тому числі і щодо надання Грузії Плану дій щодо членства в Альянсі.