У Грузії пріорітетом зовнішньої політики визначили вступ до НАТО та членство в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Грузинський парламент підтримав проект резолюції “Про зовнішню політику Грузії” про прагнення країни вступити в Європейський союз і НАТО 81 голосом “за”. Про це повідомляє пресслужба парламенту Грузії, передає УНН.
Зазначається, що питання на обговорення резолюції виніс голова комітету із зовнішніх зв’язків Грузії Ніколоз Самхарадзе.
“Для грузинського суспільства європейський і євроатлантичний вибір є історичним вибором, підтримуваним Конституцією Грузії, тому ця резолюція заснована на виборі, зробленому грузинським народом, і на статті 78 Конституції, яка наказує всім гілкам влади працювати на членство Грузії в ЄС і НАТО. Отже, це основний дух цієї резолюції, однак завдання номер один нашої зовнішньої політики — деоккупація окупованих регіонів і мирне відновлення територіальної цілісності Грузії", — заявив Самхарадзе.
За його словами, до 2024 року країна повинна перетворитись на європейську державу і мати право подати заявку на членство в ЄС.
“У нас є багато реальних форматів партнерства з НАТО, і використання всіх цих форматів має важливе значення для остаточного досягнення нашої заповітної мети — приєднання до євроатлантичної родини. Тому в третьому абзаці резолюції чітко говориться, що НАТО є альтернативним простором для Грузії, і доручається уряду підготувати країну до членства в НАТО. Ми повинні переконатися, що країна готова до членства в НАТО”, — зазначив голова комітету у закордонних справах Грузії.
Як повідомляв УНН, саміт НАТО у 2021 році обговорить повернення до “політики відкритих дверей”, в тому числі і щодо надання Грузії Плану дій щодо членства в Альянсі.