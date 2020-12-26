В Грузии приоритетом внешней политики определили вступление в НАТО и членство в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Грузинский парламент поддержал проект резолюции “О внешней политике Грузии” о стремлении страны вступить в Европейский Союз и НАТО 81 голосом “за”. Об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии, передает УНН.
Отмечается, что вопрос на обсуждение резолюции вынес председатель комитета по внешним связям Грузии Николоз Самхарадзе.
“Для грузинского общества европейский и евроатлантический выбор являются историческим выбором, поддерживаемым Конституцией Грузии, поэтому эта резолюция основана на выборе, сделанном грузинским народом, и на статье 78 Конституции, которая предписывает всем ветвям власти работать над членством Грузии в ЕС и НАТО. Итак, это основной дух этой резолюции, однако задача номер один нашей внешней политики — деоккупация оккупированных регионов и мирное восстановление территориальной целостности Грузии”, — заявил Самхарадзе.
По его словам, до 2024 года страна должна превратиться в европейское государство и иметь право подать заявку на членство в ЕС.
“У нас есть много реальных форматов партнерства с НАТО, и использование всех этих форматов имеет важное значение для окончательного достижения нашей заветной цели — присоединения к евроатлантической семье. Поэтому в третьем абзаце резолюции четко говорится, что НАТО является альтернативным пространством для Грузии, и поручается правительству подготовить страну к членству в НАТО. Мы должны убедиться, что страна готова к членству в НАТО”, — отметил председатель комитета по иностранным делам Грузии.
Как сообщал УНН, саммит НАТО в 2021 году обсудит возвращение к “политике открытых дверей”, в том числе и о предоставлении Грузии Плана действий по членству в Альянсе.