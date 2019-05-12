У Грузії отруїлися понад 30 школярів

У школі №2 міста Сенакі (Західна Грузія) отруїлися 18 дітей. Вони були перевезені в клініку. За існуючою інформацією, у всіх них відзначається запаморочення і алергічний висип.

За словами лікарів, на даний момент стан здоров'я дітей стабільний і вони сьогодні ж будуть виписані з клініки.

Як заявив Першому каналу Грузії мер Сенакі Леван Купреішвілі, за фактом розпочато розслідування.

За його словами, отруєння чадним газом виключено. За інформацією Левана Купреішвілі, з 15-го квітня газопостачання школі припинено і газова компанія вже проінформувала про це слідство.



У публічній школі Руставі (Сх. Грузія) отруїлися до 15-ти учнів. За існуючою інформацією, вони отруїлися їжею.

Як повідомляє Перший канал, в школу викликали швидку допомогу. Учням на місці була надана невідкладна допомога і їх переведення до лікарні виявилося не потрібним. Всіх їх після аналізів відпустили додому.

Факт підтверджує керівник ресурс-центру Руставі. За словами Тамар Хечікашвілі, вони вже звернулися в Центр громадського здоров'я.

У зв'язку з фактом поінформовано Службу нешкідливості продовольства.

За поширеною інформацією, підліткам стало погано після того, як в шкільному кафетерії вони з'їли лобіані (коржі з начинкою з квасолі - ред.).



Як повідомляв УНН, в Тернопільській області від отруєння невідомою речовиною помер чоловік.





