У грудні Боснія та Герцеговина може отримати статус кандидата на членство в ЄС

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Як повідомили, Боснія та Герцеговина тривалий час не могла отримати статус кандидата в ЄС через повільне просування реформ. Проте прем‘єр-міністр Словенії Роберт Голоб під час виступу на саміті ЄС заявив, що рішення про вступ держави – це “питання часу”, але помітний “великий прогрес”.

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"Цей крок є ключовим на тривалому шляху Боснії та Герцеговини до членства в ЄС. Він вимагатиме схвалення від усіх 27 країн-членів ЄС", – ідеться у матеріалі Bloomberg.

Нагадаємо

Єврокомісія презентувала країнам-членам ЄС дев’ятий пакет санкцій проти росії, який стосуватиметься фінансових структур. За попередньою інформацією, він може бути погоджений під час зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу 12 грудня.