В декабре Босния и Герцеговина может получить статус кандидата на членство в ЕС

Детали

Как сообщили, Босния и Герцеговина длительное время не могла получить статус кандидата в ЕС из-за медленного продвижения реформ. Однако премьер-министр Словении Роберт Голоб во время выступления на саммите ЕС заявил, что решение о вступлении государства – это “вопрос времени”, но замечен “большой прогресс”.

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"Этот шаг является ключевым на длительном пути Боснии и Герцеговины к членству в ЕС. Он потребует одобрения от всех 27 стран-членов ЕС", – говорится в материале Bloomberg.

Напомним

Еврокомиссия презентовала странам-членам ЕС девятый пакет санкций против россии, который будет касаться финансовых структур. По предварительной информации, он может быть согласован во время встречи глав МИД стран Евросоюза 12 декабря.