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У Греції в партії бананів знайшли наркотики: затримано 10 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Грецька поліція затримала 10 осіб, які підозрюються у контрабанді наркотиків. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Грецька поліція повідомила про те, що  заарештувала 10 осіб, підозрюваних у контрабанді наркотиків з Південної Америки до Європи, і вилучила в них 105 кілограмів кокаїну.

Арешти, здійснені в координації з Управлінням США по боротьбі з наркотиками, відбулися в портовому місті Салоніки на півночі Греції, де, за словами поліції, наркотики були вивантажені з торговельного судна кількома днями раніше.

Кокаїн був захований у партії бананів з Еквадору, яка прямувала до Північної Македонії.

Салоніки є основним перевалочним пунктом для товарів, що прямують на ринки Північної Македонії та інших балканських країн.

Зазначається, що сім підозрюваних є громадянами Греції, ще три - громадянами Албанії. 

Нагадаємо

Йорданія здійснила авіаудари по південній частині Сирії, вразивши пов’язану з Іраном фабрику з виробництва наркотиків і вбивши контрабандиста, який імовірно перевозив великі вантажі через кордон двох країн.

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