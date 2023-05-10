У Греції в партії бананів знайшли наркотики: затримано 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Грецька поліція затримала 10 осіб, які підозрюються у контрабанді наркотиків. Про це пише Associated Press, передає УНН.
Деталі
Грецька поліція повідомила про те, що заарештувала 10 осіб, підозрюваних у контрабанді наркотиків з Південної Америки до Європи, і вилучила в них 105 кілограмів кокаїну.
Арешти, здійснені в координації з Управлінням США по боротьбі з наркотиками, відбулися в портовому місті Салоніки на півночі Греції, де, за словами поліції, наркотики були вивантажені з торговельного судна кількома днями раніше.
Кокаїн був захований у партії бананів з Еквадору, яка прямувала до Північної Македонії.
Салоніки є основним перевалочним пунктом для товарів, що прямують на ринки Північної Македонії та інших балканських країн.
Зазначається, що сім підозрюваних є громадянами Греції, ще три - громадянами Албанії.
Нагадаємо
Йорданія здійснила авіаудари по південній частині Сирії, вразивши пов’язану з Іраном фабрику з виробництва наркотиків і вбивши контрабандиста, який імовірно перевозив великі вантажі через кордон двох країн.