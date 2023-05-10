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В Греции в партии бананов нашли наркотики: задержаны 10 человек

В Греции в партии бананов нашли наркотики: задержаны 10 человек

Киев • УНН

 • 890978 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Греческая полиция задержала 10 человек, которые подозреваются в контрабанде наркотиков. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Греческая полиция сообщила о том, что  арестовала 10 человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу, и изъяла у них 105 килограммов кокаина.

Аресты, осуществленные в координации с Управлением США по борьбе с наркотиками, произошли в портовом городе Салоники на севере Греции, где, по словам полиции, наркотики были выгружены с торгового судна несколькими днями ранее.

Кокаин был спрятан в партии бананов из Эквадора, которая направлялась в Северную Македонию.

Салоники являются основным перевалочным пунктом для товаров, направляющихся на рынки Северной Македонии и других балканских стран.

Отмечается, что семь подозреваемых являются гражданами Греции, еще три - гражданами Албании. 

Напомним

Иордания осуществила авиаудары по южной части Сирии, поразив связанную с Ираном фабрику по производству наркотиков и убив контрабандиста, который предположительно перевозил крупные грузы через границу двух стран.

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