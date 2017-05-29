У Греції розбився військовий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Недалеко від грецького острова Скопелос впав винищувач військово-повітряних сил Греції Mirage 2000, передає УНН з посиланням на грецьке видання Кathimerini.
Аварія сталася під час тренувального польоту через технічні неполадки в двигуні. Пілоту вдалось катапультуватися, зазначили у виданні.
Відразу після аварії розпочалася пошуково-рятувальна операція.
Як УНН повідомляв, два британських винищувачі здійснили виліт по тривозі з бази Королівських військово-повітряних сил.
Причиною стали два російських літаки, які порушили повітряний простір Великобританії.