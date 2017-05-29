В Греции разбился военный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Недалеко от греческого острова Скопелос упал истребитель ВВС Греции Mirage 2000, передает УНН со ссылкой на греческое издание Кathimerini.
Авария произошла во время тренировочного полета из-за технических неполадок в двигателе. Пилоту удалось катапультироваться, отметили в издании.
Сразу после аварии началась поисково-спасательная операция.
Как сообщал УНН, два британских истребителя осуществили вылет по тревоге с базы Королевских военно-воздушных сил.
Причиной стали два российских самолета, которые нарушили воздушное пространство Великобритании.