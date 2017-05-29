В Греции разбился военный самолет

Авария произошла во время тренировочного полета из-за технических неполадок в двигателе. Пилоту удалось катапультироваться, отметили в издании.

Сразу после аварии началась поисково-спасательная операция.

Как сообщал УНН, два британских истребителя осуществили вылет по тревоге с базы Королевских военно-воздушных сил.

Причиной стали два российских самолета, которые нарушили воздушное пространство Великобритании.